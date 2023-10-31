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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منها القاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية على تلك المحافظات اليوم

أمطار
أمطار

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه منذ بداية هذا الأسبوع وهناك بعض التقلبات الجوية، مشيرة إلى أن اليوم، الثلاثاء، تبدأ تلك التقلبات الجوية في الامتداد للمناطق الشمالية للبلاد، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا، إضافة إلى كتل هوائية رطبة على سطح الأرض، وبالتالي يكون هناك التقلبات الجوية.

وقالت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن من أهم تلك التقلبات الجوية زيادة فرص وكميات الامطار على محافظات شمال البلاد.

وأوضحت أنه متوقع اليوم أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية “مطروح - العلمين - الإسكندرية”، وأيضا محافظات شمال الوجه البحري مثل: البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن تلك الأمطار اليوم تمتد للمحافظات الموجودة بالمناطق الداخلية، وهي أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحري أو جنوبه وسيناء والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وحلايب وشلاتين، وبعض المناطق من شمال الصعيد، لافتة إلى أن القاهرة الكبرى تشهد اليوم أمطارا خفيفة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة من اليوم.

 

الدكتورة منار غانم الأرصاد الأرصاد الجوية التقلبات الجوية امطار القاهرة الكبرى

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