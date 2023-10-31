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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

حالة الطقس ودرجات
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف في أوله، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 


وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطارا متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطارا خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وحلايب وشلاتين ومدن القناة وجنوب الوجه البحري تمتد خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 30 23
العاصمة الإدارية 31 22
6 أكتوبر 31 22
بنهــــا 30 23
دمنهور 30 23
وادي النطرون 30 22
كفر الشيخ 29 22
المنصورة 29 22
الزقازيق 30 23
شبين الكوم 30 22
طنطا 29 22
دمياط 28 23 
بورسعيد 28 24
الإسماعيلية 31 23
السويس 30 22
العريش 30 19
رفح 30 20
رأس سدر 32 23
نخل 31 16
كاترين 25 13
الطور 30 23
طابا 30 22
شرم الشيخ 32 24
الإسكندرية 27 20
العلمين الجديدة 27 20
مطروح 26 19
السلوم 25 18
سيوة 30 17
رأس غارب 31 22
الغردقة 31 24
سفاجا 31 23
مرسى علم 32 24
شلاتين 32 25
حلايب 28 23
أبو رماد 30 22 
رأس حدربة 29 23
الفيوم 30 22
بني سويف 31 21
المنيا 31 20
أسيوط 32 19
سوهاج 33 20
قنا 35 23
الأقصر 35 23
أسوان 36 24
الوادي الجديد 35 21
أبوسمبل 35 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 36 25
المدينة 33 24 
الرياض 32 18
المنامة 33 26
أبوظبي 35 27
الدوحة 33 27
الكويت 34 21
دمشق 25 16
بيروت 28 22
عمان 26 17
القدس 26 17
غزة 29 23
بغداد 34 19
مسقط 31 26
صنعاء 24 09
الخرطوم 39 26
طرابلس 32 22
تونس 28 20
الجزائر 21 19
الرباط 22 16
نواكشوط 32 24

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 25 08
إسطنبول 23 17
إسلام آباد 29 15
نيودلهي 32 20 
جاكرتا 35 25
بكين 22 11
كوالالمبور 31 24
طوكيو 20 13
أثينا 25 16
روما 22 13
باريس 15 11
مدريد 14 08
برلين 13 08
لندن 14 11
مونتريال 06 00
موسكو 09 07
نيويورك 11 06
واشنطن 12 04
أديس أبابا 23 08

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم هيئة الأرصاد الجوية

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