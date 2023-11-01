محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقودان حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية|صور

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، اليوم، الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع كافة أشكال التعديات.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود الكموني، نائب مدير الأمن، والدكتور ناجح غريبة، وكيل وزارة الزراعة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وشدد محافظ كفر الشيخ على تنفيذ قرار الإزالة للمتعدين على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً أن التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر ولن يسمح به.

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