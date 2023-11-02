لن تصدق.. عصير فعال يخلصك من التهاب المعدة سريعا

تشمل بعض أفضل العلاجات المنزلية لعلاج وتقليل أعراض التهاب المعدة المشروبات الطبيعية ،هناك أيضًا بعض عادات نمط الحياة التي يمكنك وضعها في الاعتبار لمساعدتك في إدارة التهاب المعدة، مثل شرب الماء عدة مرات يوميًا، وتناول وجبات صغيرة بشكل متكرر، وتجنب المشروبات الكحولية، والقهوة، والتوابل الحارة، والأطعمة الحمضية.

طرق طبيعية لعلاج التهاب المعدة

عصير البطاطس

علاج منزلي رائع لالتهاب المعدة هو شرب عصير البطاطس النقي أثناء الصيام، فهو يقلل من الحموضة في المعدة، مما يؤدي إلى تقليل الألم، وارتجاع الحمض، وحرقة المعدة، عصير البطاطس فعال ضد التهاب المعدة الحاد أو المزمن أو الناجم عن الإجهاد.

عصير الموز والكمثرى

إن الجمع بين الموز والكمثرى في العصير يوفر علاجًا طبيعيًا رائعًا للجهاز الهضمي، يحتوي هذا المزيج على ألياف تساعد على الهضم، بالإضافة إلى البكتين، وهو نوع محدد من الألياف يساعد على تحفيز حركات الأمعاء