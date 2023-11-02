جهاد الحرازين: أمريكا تؤيد الإحتلال الإسرائيلي تأييداً أعمى|فيديو

أكد الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية، أن الولايات المتحدة الأمريكة فتحت أبواب مخازن أسلحتها للأحتلال الإسرائيلي، و تقدم للأحتلال الأسرائيلي لها الدعم و مليارات الدولارات ، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة توفر للإحتلال الإسرائيلي الغطاء القانوني بالمنظمات الدولية.

جهاد الحرازين:يجب وقف إطلاق النار الفوري

وأضاف جهاد الحرازين خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "المحور"، أن هناك تأيد أعمى لدولة الإحتلال الإسرائيلي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، و بريطانيا و بعض الدول الغربية، وذلك تحت مايسمى" حق الدفاع الشرعي"



وتابع قائلاً :" ولكن التساؤل الحقيقي، لم هو حق الدفاع الشرعي؟، هل للضحية، أم الجلاد؟..وكافة المواثيق تحدثت عن حق الشعوب المحتلة،مقاومة هذا الأحتلال بكافة الوسائل الممكنة"

وقال أستاذ العلوم السياسية:"يجب وقف إطلاق النار الفوري، ثم فتح ممرات الإغاثية و الإنسانية للشعب الفلسطيني، لمحاولة محاصرة الكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني، مؤكداً أنه يجب حل القضية الفلسطينية من جذورها.