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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الخارجية الأمريكية: نركز على الجهود المشتركة مع مصر لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

سامويل وربيرج
سامويل وربيرج

قال سامويل وربيرج ، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها بعض الأولويات ومنها حماية مواطنيها، وحتى هذه الساعة هناك بعض المواطنين الأمريكيين في غزة لدى حركة حماس، كما أن لدى حماس عشرات من الرهائن من دول أخرى مثل تايلاند.

وأضاف "وربيرج"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه يجب إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين والتركيز على الجهود اللازمة المشتركة مع مصر والأردن وإسرائيل والدول الأخرى لإيصال ودخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأشار المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أنه منذ دقائق وصلت 66 شاحنة لقطاع غزة، ويعد هذا أكبر رقم، ولكن هذا ليس كافيا، وندرك بأن هذا العدد ليس كافياً، وسنستمر في كل الجهود اللازمة مع مصر والأمم المتحدة وكل الدول والأطراف لدخول وإيصال المساعدات الإنسانية مباشرة للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الولايات المتحدة تعمل مع الدول المجاورة والدول الخليجية والمؤسسات الدولية لمنع أي طرف من الأطراف مثل حزب الله أو إيران لتوسيع هذا الصراع.

الخارجية الأمريكية المساعدات الانسانية غزة سامويل وربيرج مصر

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