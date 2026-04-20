من الشرق الأوسط إلى آسيا.. حرب ترامب المفاجئة تربك الحلفاء وتغير قواعد اللعبة الدولية

قال إريك براون، المحلل الاستراتيجي بالحزب الجمهوري، إن الولايات المتحدة لم تختر نقل الأعباء إلى أطراف أخرى، مؤكداً أنها تمتلك القدرة على الدفاع والهجوم، وضمان حرية السفر والعبور الآمن، بما في ذلك حركة التجارة، وذلك بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر، في برنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن التطورات الحالية بدأت نتيجة تحركات إيرانية، مشيراً إلى وجود أنظمة وإجراءات مختلفة تُستخدم للرد على هذه التحركات، وكذلك لتقويض ما وصفه بالجهود الإيرانية عبر أذرعها في المنطقة.

وأوضح براون أن الوقت قد حان لكي تتحرك الولايات المتحدة بالشكل الضروري، لافتاً إلى أن بعض الدول الآسيوية تواجه ظروفاً اقتصادية صعبة نتيجة هذه التطورات، إلا أنه اعتبر أن القرار الأمريكي كان ضرورياً وتم اتخاذه بالطريقة الصحيحة.

