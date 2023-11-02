بسبب غزة .. ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، على وقع العدوان الإسرائيلي على غزة، وسط حالة من القلق بين المستثمرين بشأن ما إذا كان يمكن أن تؤثر على إمدادات النفط بالمنطقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا إلى 85.01 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا إلى 80.90 دولار للبرميل.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي حث الدول الإسلامية على وقف صادرات النفط والمواد الغذائية إلى إسرائيل، وطالب بوقف القصف الذي تشنه على قطاع غزة.

ووفقا لبيانات أمريكية، فقد أنتجت إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نحو 2.5 مليون برميل يوميا من الخام في عام 2022.