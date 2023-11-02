أستاذ اقتصاد : الأوضاع في غزة تؤثر اقتصاديا على دول العالم

علق نبيل زكي أستاذ الاقتصاد الدولي على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال نبيل زكي في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن "، :" الجيش الإسرائيلي يعتمد على الجنود الاحتياط والجنود الاحتياط الذين تم استدعائهم هم كريمة المجتمع الإسرائيلي في كافة المجالات ".

وأضاف :" ما تفعله إسرائيل حاليا هو حلقة في سلسلة من الأحداث المخطط لها مسبقا لتغيير شكل الشرق الأوسط ".

وتابع أستاذ الاقتصاد الدولي :" إسرائيل تقوم بالتهجير القسري لسكان غزة من والضغط لنقل أهالي غزة إلى سيناء وهذا ما ترفضه مصر ".

وأكمل زكي :" الأوضاع في غزة تؤثر اقتصاديا على دول العالم ، ومصر تتاثر اقتصاديا بما يحدث في غزة ".