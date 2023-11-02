بيطري أسوان ينظم قافلة علاجية إرشادية مجانية الأسبوع القادم

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه تم التنسيق مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية برئاسة الدكتور مصطفى سعيد مدير المعهد لإيفاد قافلة علاجية بيطرية إرشادية مجانية على مدار 5 أيام فى الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجارى وذلك لخدمة صغار المربيين بالقرى الأكثر إحتياجاً ، ولا سيما المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأكد المحافظ أهمية العمل على توعية المواطنين بأهمية التحصين والتجاوب السريع مع هذه الحملات لتلافى أى أضرار على ما يمتلكونه من ثروة حيوانية .

قافلة بيطرية

ومن جانبه أوضح الدكتور مدحت رمزى مدير عام الطب البيطرى بأن تنظيم هذه القافلة يأتى ضمن برنامج الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لدى صغار الفلاحين ، والممولة من صندوق دعم المشروعات التطبيقية والحملات الإرشادية للسنة السادسة ، ويشارك فى القافلة معاهد بحوث الصحة الحيوانية ، والإنتاج الحيوانى وبحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية .

ولفت إلى أن أعمال القافلة تتضمن تشخيص الأمراض التناسلية وعلاجها فى الحيوانات المختلفة ، وكذا تشخيص الحمل المبكر والمشاكل التناسلية بالموجات فوق الصوتية ، والتلقيح الصناعى للأبقار والجاموس ، بالإضافة إلى تشخيص وعلاج أمراض العجول ، وتجريع الحيوانات ضد الطفليات الداخلية والخارجية ، ورش جميع الحيوانات للقضاء على الطفليات ، وعمل ندوات إرشادية لصغار المربيين ، والإهتمام بالمخلفات الزراعية ، وكيفية الإستفادة منها لتغذية الحيوانات المختلفة ، فضلاً عن عمل خرائط وبائية للأمراض التناسلية وأمراض العجول وإلتهاب الضرع فى رؤوس الماشية .

جهود

وكان قد استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، اللواء عمرو فاروق مساعد مدير الإشارة ورئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى ، وأيضاً العقيد أحمد غريب المشرف العام على مشروع مراكز السيطرة بالمحافظات والوزارات ، والمقدم أحمد المصرى المشرف على التنسيقات بالشبكة الوطنية وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتعامل السريع مع أى أحداث طارئة .

وعقب ذلك قام اللواء أشرف عطية ، واللواء عمرو فاروق بتفقد مشروع إعداد مقر للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة ( مركز السيطرة ) بمبنى ديوان عام المحافظة ، والذى تم الإنتهاء من إنشاؤه وتجهيزه بنسبة 100 % تمهيداً لإفتتاحه ودخوله الخدمة بكامل طاقته ، كما تم إجراء تجربة عملية لتشغيل أجهزة المركز من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة .