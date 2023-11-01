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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عميد طب أسوان يشارك في الجلسة العلمية لجراحات إعادة بناء المسالك

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شارك الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، اليوم، في الجلسة العلمية عن جراحات إعادة البناء في المسالك، وذلك بالمؤتمر العلمي المقام بالقاهرة على مدار 4 أيام، وفي إطار تبادل الخبرات

من جهته، قال الدهشوري إن هذا المؤتمر يأتي سنويًا، وتأتي مشاركة قسم المسالك طب جامعة أسوان في إطار نقل الخبرات ومواكبة كل ما هو جديد في تخصصات المسالك البولية وجراحتها، وتعد مشاركة أعضاء هيئة التدريس بقسم المسالك بطب أسوان دليل على نهضة قسم المسالك وتطوره في إنشاء التخصصات المختلفة بالقسم التي تخدم المرضى في محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.

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الجلسة العلمية

وأضاف "الدهشوري" أنه ألقى محاضرة عن جراحات إصلاح ضيق مجرى البول. 

وألقى الدكتور عمرو علم الدين، مدرس المسالك بالقسم طب أسوان، محاضرة تحت عنوان "الجديد في جراحات الضعف الجنسي عند الرجال"، وشارك بالمؤتمر نخبة في ذات التخصص من مختلف الجامعات بقسم المسالك. 

كما ألقى الدكتور أحمد صلاح المدرس بقسم المسالك كلية طب جامعة أسوان، محاضرة علمية تحت عنوان "الجديد في علاج السلس البولي عند السيدات"، وكيفية طرق العلاج والتشخيص السليم والمبكر. 

وكانت قد اختتمت بمدينة أسوان مساء الثلاثاء منافسات دورى اللجان الرياضية بمديريات الشباب والرياضة بمشاركة 21 لجنة رياضية على مستوى الجمهورية، خلال الفترة 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2023، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

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جهود 

وحضر فعاليات الختام الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان.

ووزعت اللجنة المنظمة للدورى بقيادة ناصر سليم مدير المديرية، وسعد خليفة وكيل الرياضة، الجوائز على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، تقديراً لإنجازهم، وأدائهم المميز الذى قدموه طوال المنافسات فى جو رياضى تنافسى بين جميع المشاركين، وأهدى مدير المديرية، جولة نيلية للمشاركين للاستمتاع بالمناظر الطبيعية بنيل أسوان.

وأكد ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان على أن الدورى أقيم بمركز شباب بدر بأسوان تحت إشراف الإدارة العامة للاتحادات النوعية واللجان الرياضية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان.

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