استكمال برنامج الندوات التثقيفية للمزارعين المنتفعين بوسط سيناء

واصلت محافظة شمال سيناء، تنفيذ برنامج ندوات تثقيفية لإرشاد المزارعين علي أسس الزراعة الحديثة، حيث تناقشت الندوات عدد من الموضوعات والمجالات وعلى رأسها التعرف علي نوعية التربة وما هي المحاصيل المناسبة لها ، بتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء وإشراف، وكيل أول الوزارة اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء.

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عقدت الندوة في حضور المنتفعين بالتجمعات التنمويه بمركزي الحسنه ونخل والتي بدء تشغيلها وهي:

تجمع ك 61 بقرية بغداد بمركز الحسنه وتجمع ابو رصاصه وطويل الحامض بمركز نخل وسط سيناء.

فيلم تسجيلي:

كما تم عقد ورشة عمل وعرض فيلم تسجيلي لشرح الكامل بكيفية الزراعة والتعرف علي أنواع التربة وكيفية التعامل معها ونوعية المحاصيل الزراعية والأشجار التي تتناسب مع طبيعة التربة والمناخ ... حيث تم تعريف المزارعين ، بدرجات ملوحه مياه الآبار وأهم المحاصيل التي تتناسب مع ملوحه المياه وكيفية التسميد والري.

وبعد الانتهاء من ورشة العمل والمحاضرة تم الانتقال إلي الأراضي الزراعية برفقة

جهاز تحسين التربة والإدارة الزراعية بمركزي الحسنة ونخل.

وتم الدفع جرار زراعي تابع لجهاز تحسين التربة، للتطبيق والشرح علي الطبيعة في الموقع علي كيفية الحفر والتشجير وزراعة الأشجار والري.

وأكد اللواء سكرتير عام المحافظة، خلال المحاضره التي ألقاها علي ضرورة العمل بجدية لزراعة الأراضي لتصبح خضراء، مؤكدا إهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير وسط سيناء.

وفي نفس السياق... تفقد المحاسب سعد بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة يرافقه مدير التجمعات التنموية بزيارة تفقدية إلي تجمع النوافعه والمقرر افتتاحه يوم الاحد القادم، وذلك لمتابعة تركيب المحولات الكهربائية.

كما تم تركيب 15 محولا كهربائيا، على الآبار باجمالي 15 بئرا بالفعل ، وسيتم تركيب المحول رقم 16 لمحطة طلمبات الري.