فرج عامر يعلن عن تعاقد الاهلي مع مهاجم صاعد في الدوري المصري

اعلن فرج عامر رئيس نادي سموحه عن تعاقد الاهلي مع مهاجم صاعد في الدوري العام المصري.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"الاهلي سوف يتعاقد مع مهاجم صاعد في الدوري العام المصري".



واختتم فريق الأهلي تدريباته مساء أمس الجمعة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السابعة من مساء اليوم السبت باستاد الجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.





وخرج الأهلي من بطولة الدوري الأفريقي بعد الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في مجموع مباراتي الدور بل النهائيللبطولة القارية، وفشله في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل جنوب أفريقيا في مباراة الإياب أمس الأربعاء.