جروس يقترب من الزمالك.. عمرو الدرديري يعلن رحيل أوسوريو

أعلن التاقد الرياضي عمرو الدرديري عن تعين جروس بدلا من اوسوريو للنادي الزمالك

وكتب عمرو الدرديري عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"جروس يقترب من الزمالك .. وصبحي في بيراميدز وفتوح في زد".

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد فوزًا مثيرًا على نظيره الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التيجمعتهما في اطار الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل ثنائية نادي زد مصطفى زيكو في الدقيقة 31 وديلسون كاموني في الدقيقة 81، بينما سجل سيف الدين الجزيريهدف نادي الزمالك الوحيد في الدقيقة 6 من عمر المباراة.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل على ملعب الترسانة استعدادا للقاء بيراميدز المقرر له يوم 8 نوفمبر الجاريباستاد القاهرة في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وارتفع رصيد نادي زد إلى النقطة 12 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري Nile، بينما تجمد رصيد نادي الزمالك عندالنقطة 8 في المركز السادس بجدول المسابقة.