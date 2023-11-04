محمد صلاح يمازح أرنولد على أغنية "سالكة" لحسن شكوش وويجز

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي علي موقع إكس، "تويتر"

وظهر فيه محمد صلاح نجم الفريق الإنجليزي ومنتخب مصر، يمازح زميله ألكسندر أرنولد، علي صوت أغنية "سالكة" للنجمين المصريين حسن شاكوش وويجز، وذلك داخل صالة الجيمانزيوم خلال تدريبات الفريق البدنية.



https://x.com/lfc/status/1720478445254463840?s=46

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 8 أهداف، بفارق هدفين عنالنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يأتي في الصدارة في المركز الأول برصيد 11 هدفًا.





تشكيل ليفربول أمام بورنموث بدور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأنديةالإنجليزي

حارس المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: جو جوميز، كوانساه، جويل ماتيب، تسيميكاس.

خط الوسط: هارفي إليوت، إندو، كورتيس جونز، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو.

وحصل ليفربول على بطاقة التأهل إلى تلك المرحلة من البطولة على حساب ليستر سيتي، بالفوز بثلاثة أهداف لهدف، في دور الـ32، فيحين أن بورنموث تأهل إلى دور الـ16 عقب فوزه ضد ستوك سيتي بثنائية نظيفة.