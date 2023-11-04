عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يمازح أرنولد على أغنية "سالكة" لحسن شكوش وويجز

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي علي موقع إكس، "تويتر"

 

وظهر فيه محمد صلاح نجم الفريق الإنجليزي ومنتخب مصر، يمازح زميله ألكسندر أرنولد، علي صوت أغنية "سالكة" للنجمين المصريين حسن شاكوش وويجز، وذلك داخل صالة الجيمانزيوم خلال تدريبات الفريق البدنية.


https://x.com/lfc/status/1720478445254463840?s=46

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 8 أهداف، بفارق هدفين عنالنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يأتي في الصدارة في المركز الأول برصيد 11 هدفًا.


 

تشكيل ليفربول أمام بورنموث بدور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأنديةالإنجليزي

حارس المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: جو جوميز، كوانساه، جويل ماتيب، تسيميكاس.

خط الوسط: هارفي إليوت، إندو، كورتيس جونز، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو.

وحصل ليفربول على بطاقة التأهل إلى تلك المرحلة من البطولة على حساب ليستر سيتي، بالفوز بثلاثة أهداف لهدف، في دور الـ32، فيحين أن بورنموث تأهل إلى دور الـ16 عقب فوزه ضد ستوك سيتي بثنائية نظيفة.

أغنية سالكة الدوري الإنجليزي انشستر سيتي الإنجليزي ألكسندر أرنولد بطولة كأس رابطة الأندية هدافي الدوري الإنجليزي صالة الجيمانزيوم حسن شاكوش حارس المرمي خط الهجوم محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أنبوبة البوتاجاز الآن والغاز المنزلي بعد تحريك أسعار البنزين.. مفاجأة سارة

400 جنيه رسميًا|الذهب يخالف التوقعات بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

قرار حكومي عاجل بشأن الدولار.. كم سجل سعر الأخضر رسميًا الآن؟

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

بسبب حملات المقاطعة.. حقيقة وقف بيع منتجات بيبسي في مصر |تفاصيل

2900 جنيه.. سعر جرام الذهب اليوم السبت 4-11-2023

فرصة للراغبين| بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للشباب.. الشروط والتفاصيل

تحركات جديدة في سوق الذهب اليوم .. وهذا سعر عيار 21| فيديو

ترشيحاتنا

المكرونة بـ 5 جنيهات والبيض 125| أسعار الزيت والسكر بعد التخفيضات بمنافذ التموين خلال نوفمبر

تأوي آلاف النازحين.. قوات الاحتلال تقصف مدرسة الفاخورة

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق خلال ساعات.. والأرصاد تناشد المواطنين: احذروا هذه الظاهرة

موقف عربي موحد.. أبوزيد يكشف تفاصيل اجتماع وزراء الخارجية في الأردن

النهائي الممزوج بالحزن| قصة وفاة لاعب الوداد قبل أيام من ختام الدوري الإفريقي

تصل لـ 50 ألف جنيه.. أسعار MG 5 موديل 2023 الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل.. هذه الأخطاء تؤدي لـ ارتفاع ضغط الدم في فصل الشتاء

طريقة عمل بطاطس بيتزا| جيدة وغير تقليدية

بدون مكياج وبعلامات الحمل.. ابنة أصالة تثير الجدل بهذه الإطلالة

نشرة الصحة والمرأة|علامات وأسباب الكيس الزلالي والعلاج… . ما تأثير تناول المشروبات الغازية على الرئتين؟

فيديو

عيد ميلاده.. قصة شقاوة محمد حماقي وانفصاله وعودته لزوجته

لاقى تعاطفًا واسعًا.. مقطع فيديو مؤثر لأب في أحد المستشفيات الفلسطينية |شاهد

قبل الحرب بأيام.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لمجموعة من الطلاب الفلسطينين

مخططات صهيونية.. مصر ترد على وثائق إسرائيلية بهذه الطريقة / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ