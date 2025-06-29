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أخصائية نفسية تكشف أسباب اضطرابات النوم والقلق خلال امتحانات الثانوية العامة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخصائية نفسية تكشف أسباب اضطرابات النوم والقلق خلال امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية
هاني حسين

كشفت الأخصائية النفسية نرمين هاني، عن الأسباب النفسية التي تؤدي إلى اضطرابات النوم والقلق خلال فترة امتحانات الثانوية العامة.

وأكدت أن الضغط العصبي والتفكير المستمر في النتائج؛ يمثلان عبئاً كبيراً على الطلاب، قد يصل في بعض الأحيان إلى ظهور أعراض نفسية وجسدية شديدة، مثل “الأرق، تسارع ضربات القلب، ضعف التركيز"، وحتى "نسيان المعلومات داخل لجنة الامتحان”.

وأوضحت نرمين هاني، في تصريحات على قناة “صدى البلد”، أن اضطرابات النوم المصاحبة لفترة الامتحانات، ترتبط غالبًا بارتفاع مستويات القلق، مشيرة إلى أن القلق نوعان: “طبيعي” و"محفّز"، وآخر مَرَضِي يحتاج إلى تدخل.

ونوهت بأن الأرق يُعد من أبرز أعراض القلق، ويتمثل في صعوبة الدخول في النوم أو الاستمرار فيه، أو الاستيقاظ المتكرر والشعور بعدم الراحة رغم النوم.

وقدّمت الدكتورة نرمين، عدة تمارين وأساليب؛ لمساعدة الطلاب على مواجهة القلق والتوتر، منها: التمارين البدنية المكثفة قصيرة المدى، مثل “المشي السريع” أو “الجري في المكان”؛ للمساعدة في تهدئة العقل، عبر إعادة توجيه الدورة الدموية.

وأكدت ضرورة ممارسة تمارين اليقظة الذهنية التي تساعد الشخص على مراقبة أفكاره دون الانخراط فيها، وتنظيم النوم من خلال الالتزام بمواعيد ثابتة، وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، والابتعاد عن السرير؛ في حال عدم الشعور بالنعاس، حتى لا يرتبط السرير بالتوتر، بالإضافة إلى تجنب مشاهدة التلفاز في غرفة النوم.
 

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