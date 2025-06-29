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أمير هشام: الأهلي لن يفرط في إمام عاشور.. ولاتوجد مفاوضات مع مدافع الإفريقي التونسي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: الأهلي لن يفرط في إمام عاشور.. ولاتوجد مفاوضات مع مدافع الإفريقي التونسي

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

أكد الإعلامي أمير هشام، أنه لا توجد أي نية مطلقا للتفريط في إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، حتى لو وصلت له عروض خارجية، ونفس الأمر يتعلق بالمالي أليو ديانج.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع علي يوسف مدافع الإفريقي التونسي، واللاعب حتى الآن بعيد عن الحسابات في ظل اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب.

وأضاف: حال وصول عرض مناسب للمغربي أشرف داري وتمت الموافقة عليه، فقد يتم الاتجاه نحو ضم علي يوسف أو مدافع آخر، هناك عديد من الوكلاء يقومون بترويج بعض الأخبار لتسويق اللاعبين في المنطقة العربية.

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