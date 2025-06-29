على البحر.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة كارولين عزمي ، صورة جديدة لها على الشاطئ خلال عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة صيفية.

وظهرت كارولين عزمي، مرتديه فستان طويل ملون، وجاء الفستان دون أكمام ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد كارولين عزمي ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت كارولين عزمي ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة كارولين عزمي: