الفرصة الأخيرة.. كولر يتخذ قرارا بشأن موديست

قال الإعلامي سيف زاهر فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه ملعب أون المذاع على فضائية أون تايم سبورت أن السويسري مارسيلكولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيقوم بإشراك الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق حتى شهر يناير القادم.





وقال سيف زاهر إن كولر سوف يمنح الفرصة لموديست على أمل أن يظهر بمستوى جيد لكن لو استمر على أدائه المتواضع سوف يتم رحيله عن القلعه الحمراء خلال الفترة الانتقالات الشتوية القادمة.



وتابع سيف تصريحاته: "حال رحيل موديست في شهر يناير فهناك ثنائي هجومي بديلًا له أحدهم مصري والآخر أجنبي، الأهلي أتم الاتفاق معاهم للانتقال إليه خلال الفترة المقبلة"