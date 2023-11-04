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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمسم شهاب يرثى زوجته بكلمات مؤثرة

سمسم شهاب
سمسم شهاب

نشر سمسم شهاب تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يرثى فيه زوجته التى رحلت عنه منذ أيام قليلة. 

وقال سمسم شهاب: “من لا يعرف قيمة زوجته وحبيبته ورفيقة عمره وأم أولاده.. ينقصه الكثير والكثير، وعليه أن يراجع نفسه قبل أن يندم.. على كل ثانية لم يستغلها لإسعادها وإحساسها بالأمان والدفء.. فبرغم أنى والحمدلله كنت ومازلت وسأظل إلى أن ألاقى ربى أعشق زوجتى وأحبها حبًا يليق بطيبة قلبها وجمال روحها ونقاء نفسها الطيبة، وبرغم أنها كانت تقول لى الناس بيحسدوني على حبك يا حبيبي ومعاملتك ليا.. ولكنى بعد فراقها شعرت أنى كنت مقصرًا وكان يجب على أن أكون أكثر حبًا وأكثر حنانًا". 

 

سمسم شهاب 

وأضاف سمسم شهاب: “كان يجب ألا تضيع منى ثانية دون أن أكون بين يديها وبجانبها، فكم سافرت داخل مصر وخارجها، فطبيعة عملى كانت تأخذ من وقتى الكثير لكنها كانت معى كل لحظة نراسل بعضنا البعض ونتكلم عبر وسائل التواصل وكأننا فى فترة الخطوبة، وكنت أرتاح بمجرد سماع صوتها كنت أطمئن بوجودها بجانبي”. 

وتابع: “حبيبتي وحبيبة عمرى ومعشوقتي وزوجتى وحب عمرى حتى آخر العمر.. ما أملكه الآن هو الدعاء لكِ.. هو أن أنفذ لكِ كل ما كنتِ تتمنيه.. هو أن أكون تحت أقدام أولادى أب وأم وأخ وصاحب وصديق وهو أن أخرج صدقات وأن أكثر فى عمل الخيرات تقربا إلى الله وصدقة على روحك.. وأم أعمل صدقات جارية تنفعك أمام المولى عز وجل”. 

واستطرد: “أحببتك وأحبك وسأموت وأنا قلبي ينبض باسمك وانتِ فارقتِ الحياة، لكنك تسكنين روحى ووجداني وحبيبة العمر حبيبة العمر.. حبيبة العمر.. إلى رحمة الله وجنات النعيم بأمر الله”. 

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