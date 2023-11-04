ضبط 3000 لتر بنزين داخل إحدى محطات الوقود لتحقيق ربح غير مشروع بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بحملة تموينية على محطات الوقود بمركز دمنهور، أسفرت عن ضبط 3000 لتر بنزين تم تجميعها داخل إحدى محطات الوقود بغرض إعادة البيع بالسوق السوداء.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة لأرصدة المواد البترولية بجميع محطات الوقود بنطاق المحافظة ومدى انتظام العمل بها مع اتخاذ جميع الإجراءات لمنع التلاعب بالأسعار والالتزام بالأسعار الرسمية المحددة من قِبل الجهات المعنية.

تشكلت الحملة برئاسة مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، ومفتاح عبد اللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمى، مدير الرقابة التموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل الأجهزة الرقابية بالبحيرة حملاتها على مدار الساعة لضبط المخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.