بتوب شفاف وجيب بليسية.. شمس الكويتية تخطف الأنظار على إنستجرام

نشرت المطربة شمس الكويتية صورة جديدة خلال الإعلان عن إطلاقها براند عطور باسمها، وشاركت الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة ساحرة وجذابة.

تفاصيل إطلالة شمس الكويتية

وظهرت شمس الكويتية، وهي ترتدي جيب بيلسية باللون الأسود، وعليه توب شفاف باللون الأسود ولأكمام طويلة، وارتدت عليه فيست باللون الأسود واختارت عليه حزام اسود قامت بوضعه حول خصرها.

واختارت شمس الكويتية ترك خصلات شعرها بسريحة انسيابية ناعمة .

ووضعت شمس الكويتية، بعض اللمسات الناعمة من المكياج، ووضعت الماسكرا، والآي شادو والآي لاينر والماسكر، والكحل باللون الأسود، مع وضع اللون الكشميري الناري للشفاه.

وتزينت شمس الكويتية، بمجموعة من المجوهرات، فاختارت قرطين وقلادة واسورة وساعة يد باللون الذهبي ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

شمس الكويتية

شمس الكويتية خلال الإحتفال

شمس الكويتية