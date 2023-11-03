سعر غير متوقع لـ بروش نادين نسيب نجيم الذهبي  

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم فيديو جديدا لها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة كلاسيكية وساحرة.

تفاصيل إطلالة نادين نسيب نجيم

وأطلت نادين نسيب نجيم ببنطال من “القناص”، وبتصميم مميز ومختلف، واختارت عليه توب بتصميم v باللون الأسود، واختارت عليه جاكيت كلاسيكي باللون الأسود بأكمام طويلة، وقامت بتزيينه ببروش باللون الذهبي.

وكان البروش الخاص بنادين نسيب نجيم من ماركة Saint Laurent، ووصل سعره إلى 2,250 ريالا سعوديا أي ما يعادل 18,531 جنيها مصريا.

ورفعت نادين نجيم خصلات شعرها إلى الوراء بعله ذيل حصان، مع ترك بعض الخصلات على وجهها بتسريحة ويفي انسيابية وناعمة، وهو ما تلاءم مع تفاصيل إطلالتها.

واختارت نادين بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الماسكرا، والآي لاينر، والكحل الأسود، وهو ما أبرز رقة ملامحها.

وأكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، فاختارت قلادة وقرطين باللون الذهبي.