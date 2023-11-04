بعد خضوع شريف حلمي لجراحة طارئة.. أسباب الإصابة بأمراض المخ الخطيرة

أثار خبر خضوع الفنان شريف حلمي لإجراء عملية طارئة ودقيقة في المخ، تفاعلا عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.

وتعرض الفنان شريف حلمي لوعكة صحية مؤخرا، أدت لدخوله المستشفى والخضوع لجراحة طبية طارئة.

وأعلنت هايدي ابنة الفنان شريف حلمي عبر صفحتها على فيسبوك عن إصابة والدها بمشكلة خطيرة في المخ دون الإفصاح عن طبيعتها وطلبت من الجمهور الدعاء له.

وقدم الفنان شريف حلمي الكثير من الأعمال الفنية سواء في الدراما أو السينما كان آخرها مسلسل الأصلي وتياترو.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم أهم أسباب الإصابة بأمراض المخ المختلفة بعد خضوع الفنان شريف حلمى لعملية جراحية بسببها.

السموم البيئية والإشعاع: قد يؤدي التعرض طويل الأمد للمواد الكيميائية السامة والإشعاع إلى زيادة خطر الإصابة ببعض أمراض الدماغ، مثل أورام الدماغ.



الوراثة: بعض الجينات والطفرات الجينية يمكن أن تسبب أو تزيد من خطر الإصابة بالعديد من أمراض الدماغ وحدد الباحثون الجينات أو الطفرات المحددة المرتبطة بأورام المخ والصرع.

واضطرابات التنكس العصبي واضطرابات النمو العصبي والأمراض العقلية وقد تكون الجينات المسببة للأمراض موجودة في العائلات أو تحدث بشكل عفوي.



وظيفة الجهاز المناعي: تحدث أمراض الدماغ المناعية الذاتية عندما يهاجم جهاز المناعة خلايا أخرى في الجسم.

المناعة



الالتهابات: تسبب البكتيريا والفيروسات والكائنات الحية الأخرى أمراض الدماغ مثل التهاب السحايا.



الإصابات: الحوادث والإصابات تسبب معظم إصابات الدماغ المؤلمة ويمكن أن تؤدي إصابة الدماغ أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الدماغ الأخرى، مثل الصرع ومرض الزهايمر.

خيارات نمط الحياة غير الصحية: يرتبط النظام الغذائي السيئ، وقلة ممارسة الرياضة، والتدخين وتعاطي الكحول بالسكتة الدماغية ومرض الزهايمر.



مقدمو الرعاية الصحية ليسوا متأكدين من سبب حدوث بعض أنواع أمراض الدماغ وعلى سبيل المثال، حوالي 60% من حالات الصرع ليس لها سبب معروف (مجهول السبب).

يقوم الباحثون بالتحقيق بنشاط في أمراض الدماغ لفهم أسبابها وكيفية علاجها بشكل أفضل.