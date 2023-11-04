عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد خضوع شريف حلمي لجراحة طارئة.. أسباب الإصابة بأمراض المخ الخطيرة

شريف حلمى
شريف حلمى

أثار خبر خضوع الفنان شريف حلمي لإجراء عملية طارئة ودقيقة في المخ، تفاعلا عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.

 

وتعرض الفنان شريف حلمي لوعكة صحية مؤخرا، أدت لدخوله المستشفى والخضوع لجراحة طبية طارئة.

 

لسبب غير متوقع .. فشل تحديد مرض فاتن الحلو وحالتها الحرجة|تفاصيل مثيرة

نوع تسالي لذيذ.. يخفض السكر وينقص الوزن

وأعلنت هايدي ابنة الفنان شريف حلمي عبر صفحتها على فيسبوك عن إصابة والدها بمشكلة خطيرة في المخ دون الإفصاح عن طبيعتها وطلبت من الجمهور الدعاء له.

 

وقدم الفنان شريف حلمي الكثير من الأعمال الفنية سواء في الدراما أو السينما كان آخرها مسلسل الأصلي وتياترو.

 

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم أهم أسباب الإصابة بأمراض المخ المختلفة بعد خضوع الفنان شريف حلمى لعملية جراحية بسببها.

 

السموم البيئية والإشعاع: قد يؤدي التعرض طويل الأمد للمواد الكيميائية السامة والإشعاع إلى زيادة خطر الإصابة ببعض أمراض الدماغ، مثل أورام الدماغ.
 

الوراثة: بعض الجينات والطفرات الجينية يمكن أن تسبب أو تزيد من خطر الإصابة بالعديد من أمراض الدماغ وحدد الباحثون الجينات أو الطفرات المحددة المرتبطة بأورام المخ والصرع.

 

 واضطرابات التنكس العصبي واضطرابات النمو العصبي والأمراض العقلية وقد تكون الجينات المسببة للأمراض موجودة في العائلات أو تحدث بشكل عفوي.


وظيفة الجهاز المناعي: تحدث أمراض الدماغ المناعية الذاتية عندما يهاجم جهاز المناعة خلايا أخرى في الجسم.

المناعة
المناعة


الالتهابات: تسبب البكتيريا والفيروسات والكائنات الحية الأخرى أمراض الدماغ مثل التهاب السحايا.


الإصابات: الحوادث والإصابات تسبب معظم إصابات الدماغ المؤلمة ويمكن أن تؤدي إصابة الدماغ أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الدماغ الأخرى، مثل الصرع ومرض الزهايمر.

خيارات نمط الحياة غير الصحية: يرتبط النظام الغذائي السيئ، وقلة ممارسة الرياضة، والتدخين وتعاطي الكحول بالسكتة الدماغية ومرض الزهايمر.
 

مقدمو الرعاية الصحية ليسوا متأكدين من سبب حدوث بعض أنواع أمراض الدماغ وعلى سبيل المثال، حوالي 60% من حالات الصرع ليس لها سبب معروف (مجهول السبب).

يقوم الباحثون بالتحقيق بنشاط في أمراض الدماغ لفهم أسبابها وكيفية علاجها بشكل أفضل.

شريف حلمى ابنة الفنان شريف حلمى السوشيال ميديا الفنان شريف حلمي أمراض الدماغ مرض الزهايمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

حقيقة هجوم بيومي فؤاد على محمد سلام بعد عرض مسرحية زواج اصطناعي

موضوعات متعلقة

احترس.. هذه الأدوية تهددك بالإصابة بحصوات الكلى

يحمى من السرطان.. نوع أعشاب غير متوقع يصلح مشاكل المخ والذاكرة

نجاح مهني.. برج الجدي وحظك اليوم السبت 4 نوفمبر 2023

برج السرطان وحظك اليوم السبت 4 نوفمبر 2023| فرصة للتألق

برج الأسد وحظك اليوم السبت 4 نوفمبر 2023|قمة الجاذبية

برج الدلو وحظك اليوم السبت 4 نوفمبر 2023| تفوق في هذه الأمور

برج الحوت وحظك اليوم السبت 4 نوفمبر 2023|اغتنم الحب

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

ترشيحاتنا

إسرائيل تتوعد قائد حماس: سنصل إليه ونقضي عليه

سيدة تبكي بحرقة من سوء أخلاق زوجها: بيقفل عليا باب الشقة

سهرة لـ "وش الفجر"| حكاية تمرد ثلاثي الزمالك.. ومفاجأة من “كاف” للقلعة البيضاء الموسم المقبل

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

كأنه زوجته ..مسن يعتدي على صغير ويفقده عذريته

دوكو يسجل ويصنع 6 أهداف.. السيتي ينتزع الصدارة ويحطم الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها مبيض للغسيل .. استخدامات مذهلة لقشر البيض

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

من غير لحوم.. طريقة عمل كفتة البطاطس

بسبب الفستان.. صور جديدة من خطوبة كريم داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

داخل كنيسة وتردد الترانيم.. فيديو مثير للجدل لـ لقاء الخميسي حول ديانتها

الجني السحري.. إيلون ماسك يعلن شركته الجديدة للذكاء الاصطناعي

انفـ.جارات.. وصافرات الإنذار تنطلق في إيلات.. فيديو

أيمن بهجت قمر يكشف سر رفض إسماعيل ياسين زواج والديه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ