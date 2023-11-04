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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تغييرات بالجملة.. تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب في الدوري

النادي الأهلي
النادي الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، التشكيل الذي سيخوض به مباراة المقاولون العرب المقرر لها في السابعة من مساء اليوم السبت، على استاد عثمان أحمد عثمان، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.


وجاء تشكيل النادي الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع:

ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني - كريم الدبيس

خط الوسط:

أحمد نبيل كوكا - أمام عاشور - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم:
أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - أنتوني موديست 

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ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - صلاح محسن - بيرسي تاو - أليو ديانج - محمد الضوي كريستو - كريم نيدفيد - كريم فؤاد - مصطفى مخلوف 

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