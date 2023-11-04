تحفظات هجومية.. المقاولون يعلن التحدي أمام الأهلي في الدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة النادي الأهلي المقرر لها في السابعة من مساء اليوم السبت، على استاد عثمان أحمد عثمان، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل نادي المقاولون العرب كل من:

حراسة المرمى:

محمود أبو السعود

خط الدفاع:

لؤى وائل - فاروقا - أحمد علاء - محمد شوقي

خط الوسط:

جوزيف أوشايا - أحمد الشيمي - أحمد فوزي

خط الهجوم:

عبد الرحمن جبنة - عمار حمدي - أمادو انياس

وجاء تشكيل النادي الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع:

ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني - كريم الدبيس

خط الوسط:

أحمد نبيل كوكا - أمام عاشور - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم:

أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - انتوني موديست

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - صلاح محسن - بيرسي تاو - أليو ديانج - محمد الضوي كريستو - كريم نيدفيد - كريم فؤاد - مصطفى مخلوف