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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيادة رأس مال شركاته 100%.. قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم

الخطيب
الخطيب

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا، مساء اليوم السبت، في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة؛ لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وعقب الاجتماع، قرر المجلس، زيادة رأس مال شركات الأهلي الثلاث بنسبة 100%، وهي: شركة الأهلي لكرة القدم، شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، شركة الأهلي للخدمات الرياضية؛ وذلك إيمانًا بدور هذه الشركات، وتلبية لطموحاتها، خاصة أن الأهلي كان سباقًا في إنشائها؛ لدعم فكرة الاستثمار الرياضي.

كما تابع المجلس ملف الإنشاءات في فرع النادي بالشيخ زايد؛ للوقوف على آخر المستجدات فيه، والتأكيد على الانتهاء من هذه الإنشاءات في المواعيد المحددة لخدمة الأعضاء.

وحرص المجلس على دراسة مجموعة من المقترحات التي وردت من أعضاء الجمعية العمومية، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية المقبلة.

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