عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اختلسوا 73 مليون جنيه.. قرار جديد في اتهام جمال اللبان و5 آخرين بسبب أموال مجلس الدولة

جمال اللبان
جمال اللبان

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة 6 متهمين من بينهم جمال اللبان وسيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، وذلك في قضية فساد جديدة بالمجلس، لجلسة 2 يناير المقبل. 

كانت أحالت نيابة الأموال العامة العليا، المتهمين وهم: "جمال الدين محمد إبراهيم اللبان (49 سنة) مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وأحمد حسني محمد الأقفالي (40 سنة) صاحب شركة (تكني سيستم)، ومحمد أحمد شرف الدين أحمد (44 سنة) صاحب شركة (دريم)، وسهير محمد قاصد جامع (53 سنة) صاحبة شركة (أطلنطا للاستيراد والتصدير)، ورباب أحمد عبدالخالق أبو فراج (44 سنة) صاحبة شركة (السيف للتوريدات)، ومدحت عبدالصبور شيبة الحمد (55 سنة) صاحب شركة (الخلود للأثاث المكتبي)"، الي محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وتحديد اليوم الإثنين أولي جلسات المحاكمة.

وكشف أمر الإحالة في القضية التي حملت الرقم 5760 لسنة 2023 جنايات الدقي، وقيدت برقم 46 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، أن المتهمين استولوا على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، وذلك في قضية فساد جديدة بالمجلس.

الجيزة جمال اللبان مجلس الدولة 73 مليون جنيه يناير محكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

حقيقة هجوم بيومي فؤاد على محمد سلام بعد عرض مسرحية زواج اصطناعي

موضوعات متعلقة

تحفظات هجومية.. المقاولون يعلن التحدي أمام الأهلي في الدوري الممتاز

تغييرات بالجملة.. تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب في الدوري

بلينكن: أشكر مصر على دورها المهم في خروج الرعايا الأجانب وإيصال المساعدات إلى غزة

قرار ضد موظف سرق خزينة ونظام كاميرات من شركة بمصر الجديدة

قرار ضد أشخاص سرقوا محتويات شقة بباب الشعرية

عصابة حمادة وتوتو.. قرار ضد شخص وزوجته سرقا عملات أجنبية من شقة بالنزهة

خاف وهرب.. قرار ضد سائق اصطدم بسيدة وأصابها بالبساتين

حبس شخصين زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالقاهرة

ترشيحاتنا

برلماني: قانون التصالح يوفر 200 مليار جنيه للدولة

انفوجراف .. 1.5 مليار دولار حجم استثمارات تصنيع الألبان

ردا على الوثيقة الإسرائيلية.. شكري: مصر دولة ذات سيادة والتهجير طرح سخيف "مرفوض"

بايرن ميونيخ يتقدم على بروسيا دورتموند في قمة الدورى الألماني

إسرائيل تتوعد قائد حماس: سنصل إليه ونقضي عليه

سيدة تبكي بحرقة من سوء أخلاق زوجها: بيقفل عليا باب الشقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها مبيض للغسيل .. استخدامات مذهلة لقشر البيض

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

من غير لحوم.. طريقة عمل كفتة البطاطس

بسبب الفستان.. صور جديدة من خطوبة كريم داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

داخل كنيسة وتردد الترانيم.. فيديو مثير للجدل لـ لقاء الخميسي حول ديانتها

الجني السحري.. إيلون ماسك يعلن شركته الجديدة للذكاء الاصطناعي

انفـ.جارات.. وصافرات الإنذار تنطلق في إيلات.. فيديو

أيمن بهجت قمر يكشف سر رفض إسماعيل ياسين زواج والديه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ