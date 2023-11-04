عبد المنعم سعيد يكشف سر اندلاع الحرب في غزة..فيديو

علق الكاتب والمفكر السياسي عبد المنعم سعيد، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال عبد المنعم سعيد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحرب قامت في غزة بسبب التصور الإيراني بتواجد عملية تحول استراتيجي في الشرق الأوسط خاصة بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل".

وأضاف عبد المنعم سعيد :" إيران استشعرت تواجد تغير جيوسياسي واستراتيجي كبير في منطقة الشرق الأوسط".

وتابع عبد المنعم سعيد :" إيران رأت ضرورة إفساد هذا التحول من خلال القضية الفلسطينية وتنفيذ حماس لعملية طوفان الأقصى".