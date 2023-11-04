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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر لم تغلق معبر رفح.. رسالة شديدة اللهجة من أحمد موسى لإسماعيل هنية

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لم تغلق معبر رفح مطلقا في أي وقت، لكن يتم إغلاقه من الجانب الفلسطيني.

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كلنا مع القضية الفلسطينية والأشقاء في فلسطين".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "بقول لإسماعيل هنية، أنت كاذب، ومصر لم تقم بغلق معبر رفح كما قلت"، مضيفا: "مصر تستقبل الجرحى والمصابين من فلسطين بإجمالي 50 فلسطينيا يوميا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "بقول لإسماعيل هنية، غزة ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي أي حركة في قطاع غزة؛ معلومة ومرصودة، وأي حركة في غزة يكون لها ترتيبات".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن: "مصر دولة لديها سيادة كاملة، وإسماعيل هنية يعلم أن مصر هي الشقيقة الكبرى لفلسطين"، مضيفا:" ماينفعش إسماعيل هنية يدينا أوامر".

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