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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج: إسرائيل لم تحقق أي تقدم عسكري في غزة حتى الآن

سمير فرج
سمير فرج

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على تطورات الأوضاع في  قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "إسرائيل تقوم بقصف المنازل والمنشآت الصحية في قطاع غزة".

وأضاف سمير فرج: "إسرائيل لم تحقق شيئا على الأرض في قطاع غزة وإسرائيل لم تستولى على أي جزء في غزة بشكل كامل حتى الآن".

وتابع سمير فرج: "إسرائيل فشلت عسكريا في قطاع غزة حتى الآن، ولم تحقق أهداف عسكرية داخل القطاع أو إحكام السيطرة على مناطق داخله".

وأكمل سمير فرج: "إسرائيل تطلق عددا كبيرا من الذخائر؛ من أجل التمهيد النيراني"، مضيفا: "أنفاق حماس مشكلة بالنسبة للقوات البرية الإسرائيلية".

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