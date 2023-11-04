الاحتلال الإسرائيلي يدعو سكان شمال غزة للخروج إلى الجنوب مجددًا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيسمح لسكان شمال غزة باستخدام الطريق السريع للخروج إلى الجنوب بين الساعة 11 و14 بتوقيت جرينتش.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن صفارات الإنذار دوت في مدينتي عسقلان وأسدود، وكذلك في عدد من البلدات المحيطة، بعد رشقات صاروخية من قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9488 بينهم 3900 طفل و2509 من النساء.

وذكرت الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أنها تلقت 2200 بلاغ عن مفقودين، منهم 1250 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض.

وأشارت الوزارة الفلسطينية إلى أن الاحتلال يتعمد إرهاب المنظومة الصحية بقصف محيط المستشفيات.