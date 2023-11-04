حالات صعبة.. الصحة تكشف أوضاع المصابين القادمين من غزة

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حالة المصابين التي نقلت لمستشفي العريش من غزة وفرنا لهم كافة الخدمات وحالتهم صعبة وهناك حالات بها كسور بالجمجمة وشظايا أثرت علي المخ.



وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية بقناة الحياة،:" بعض الحالات المصابة بالعيون تم نقله لمعهد ناصر وبعضها للمجمع الطبي ببورسعيد".

وتابع:" الأشقاء لديهم تقدير عميق لدور مصر وما تقوم به من جهود كبيرة ومقدرين ذلك وده دورنا".

وأشار إلي أنه يتم إستقبال 40 حالة يوميا بداية من يوم واحد نوفمبر ودورنا كدولة شقيقة تقديم الدعم في هذه الظروف".

