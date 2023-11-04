مصر شغالة ليل نهار.. وزير الصحة: نستقبل يوميا نحو 50 مصابا من غزة

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تفاصيل استقبال مصر للمصابين والجرحى الفلسطينيين، وتلقيهم العلاج في المستشفيات المصرية.

وقال خالد عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"،: "مصر شغالة ليل نهار؛ من أجل دعم الأشقاء في غزة".

وأضاف خالد عبد الغفار: "حالة استنفار قصوى لاستقبال المصابين، ومصر فاتحة الباب لاستقبال المصابين والجرحى من قطاع غزة"، مشيرا إلى أن “متوسط أعداد المصابين الفلسطينيين الذين تستقبلهم مصر، 50 حالة يوميا”.

وأشار خالد عبد الغفار، إلى أن: "كل قيادات القطاع الطبي في مصر متواجدة في العريش؛ لمتابعة تقديم الخدمة الطبية للأشقاء في غزة".

وأكمل خالد عبد الغفار: "هناك أطفال مصابين بحروق كبيرة، وهناك أطفال مصابين ببتر أطراف، ووجدنا حالات بها شظايا داخل المخ تؤثر على الحركة".