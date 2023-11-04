ليلى أبو المجد: بالأدلة الاحتلال الإسرائيلي يشن حربًا دينية على قطاع غزة

قالت الدكتورة ليلى أبو المجد أستاذ الأدب العبري بجامعة عين شمس، ان الاحتلال الإسرائيلي يشن حربًا دينية على قطاع غزة بدليل حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن العرب والفلسطينيين بأنهم عبارة عن عماليق الذي أمر الرب بإبادتهم سواء أطفال او نساء وخلاف.



وتابعت "أبو المجد"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن العماليق عم أبناء عيسو وهو توأم يعقوب، وليس لهم وجود او ذكرى الآن، مشيرة إلى ان ما قام به رئيس الوزراء الإسرائيلي هو تدليس وافتراء على الرب، لان حماس والشعب الفلسطينيين ليسوا من العماليق.

الوزراء الإسرائيلي

ولفتت إلى أن أبناء النور وأبناء الظلام الذي تحدث عنهم رئيس الوزراء الإسرائيلي هو مصطلح ديني، حيث يعتقد اليهود حدوث حرب مدمرة في آخر الزمان بين أبناء النور وأبناء الظلام ، مشيرًا إلى أن أبناء النور هم اليهود والدول المؤيدة لإسرائيل، أما أبناء الظلام فهم الشعب الفلسطيني وأي أحد يدعم الشعب الفلسطيني.



وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يريد وقف اطلاق النار في قطاع غزة، لأنه يرى نفسه يُنفذ أمر الله من خلال القضاء على حماس، لافتَا إلى أن اليهود يتعقدوا بأن المعركة الكبرى بين أبناء النور وأبناء الظلام ستحدث في شمال فلسطين.