مصر للطيران بالأردن: من اليوم تشغيل 3 رحلات يوميا بين القاهرة وعمان وعودة التشغيل لطبيعته

أكد مدير محطة شركة مصر للطيران في مطار الملكة علياء بالأردن عمرو الكيلاني، بدء تشغيل ثلاث رحلات يوميا بين القاهرة وعمّان اعتبارا من غد الجمعة، مع عودة جدول التشغيل إلى طبيعته.

وأشار الكيلاني ، في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إلى أن جدول الرحلات يتضمن إقلاع الرحلة MS739 من القاهرة في تمام الساعة 12:30 صباحًا، وعودة الرحلة MS740 من عمّان في الساعة 3:40 فجرًا، كما تقلع الرحلة MS719 من القاهرة في الساعة 6:40 صباحًا، وتعود الرحلة MS720 من عمّان في الساعة 9:30 صباحًا، فيما تقلع الرحلة MS701 من القاهرة في الساعة 5:00 مساءً، وتعود الرحلة MS702 من عمّان في الساعة 8:30 مساءً.

وأوضح أنه يراعي احتمال تغيير مواعيد الإقلاع من القاهرة مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي، وفقا للجدول الزمني المعتمد، لافتا إلى أنه في حال وجود أي استفسارات، يمكن لعملاء مصر للطيران الاتصال بالرقم الموحد أو مراجعة مكاتب الشركة يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً، باستثناء أيام العطلات.