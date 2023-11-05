هاني حتحوت يكشف تفاصيل جديدة بشأن مصير أوسوريو مع الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل جديدة بشأن موقف رحيل خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك عن الفارس الأبيض، بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اتفق على رحيل أوسوريو، بعد تراجع نتائج الفريق الفترة الحالية، مؤكداً أن مجلس الزمالك سيحسم القرار في اجتماع اليوم.

وتابع حتحوت، أن مجلس الزمالك اجتمع في مقصورة استاد القاهرة على عقب مباراة زد، لبحث تراجع نتائج فريق الكرة ومستقبل خوان كارلوس أوسوريو مع الفارس الأبيض.

وواصل حتحوت، أن مجلس الزمالك كلف أحمد سليمان وحسين السيد بالبحث عن مدير فني أجنبي، يستطيع تولي مهمة قيادة الفريق الأبيض في المرحلة المقبلة، تحسبًا لرحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وأشار حتحوت إلى أن أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك توجه إلى إيطاليا في الساعات الأخيرة للاتفاق مع مدير فنى جديد، ومن المنتظر أن يحسم الأمر بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا بعد مواجهة بيراميدز.

https://www.youtube.com/watch?v=lG6AFbeVRHE