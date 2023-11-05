باستخدام فمه ويده .. مشهد مأساوي لأب فلسطيني يبحث عن أولاده تحت أنقاض غزة

حسرة وألم سيطرا على أب فلسطيني لم يرد سوى أن يطمئن على فلذات أكباده الذين راحوا ضحية لقصف الاحتلال الفلسطيني العشوائي لمباني المدنين في غزة.

“جنات سعيد .. مش سامعكم يابا".. هذا ما ظل الأب الفلسطيني يردده آملًا في أن يرد عليه ابنه أو ابنته من تحت الأنقاض ليستطيع مساعدتهم للخروج، كما رصد مقطع الفيديو الذي وثقه المصور الفلسطيني، معتز عزايزة.

يذكر أن العديد من الفيدوهات رصدت قيام أهالي غزة بإخراج ذويهم أحياءً أو أموتًا باستخدام أيدهم فقط من تحت الأنقاض.

غزة

أكد العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، أن إسرائيل حتى الآن لم تصل لأي هدف.

وأضاف الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، خلال استضافته عبر فضائية "أون إي": "أتوقع خلال الفترة المقبلة ازدياد وتيرة العمليات البرية والقصف داخل قطاع غزة".

وأشار العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، إلى أن إسرائيل لم تحقق أهداف جوهرية حتى الآن، وما يقال إسرائيليا أنه تم ضبط مجموعة من مخازن الذخيرة هذا ليس هدفا جوهريا.

وأوضح أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار لأن حالة الحرب أعلنت بقرار من مجلس الحرب الإسرائيلي، وأتوقع أن تكون الهدنة الإنسانية في جنوب القطاع ووسط القطاع وليست في الشمال، والعليات العسكرية شمال غزة لن تنتهي".