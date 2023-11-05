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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف عنيف في محيط المستشفى الإندونيسى بقطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية

قال المركز الفلسطيني للإعلام، الأحد، إن قصفًا إسرائيليًا عنيفًا استهدف محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

ولم يذكر المركز أي تفاصيل عن سقوط ضحايا في القصف، الذي يأتي وسط اتهامات فلسطينية لإسرائيل باستهداف البنية التحتية الطبية في القطاع.

ودانت منظمة الصحة العالمية، الهجمات التي وقعت بالقرب من 3 مستشفيات في قطاع غزة، هي "الشفاء والقدس والإندونيسي"، والتي أوقعت عشرات الضحايا بين شهداء ومصابين.

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وقالت الصحة العالمية في بيان إن التقارير التي تلقتها تفيد بأنه في مستشفى الشفاء، كانت سيارات الإسعاف تُجلي أصحاب الحالات الحرجة من المرضى والمصابين إلى مستشفيات في جنوب قطاع غزة عندما وقع هجوم على مدخل المستشفى.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أرسلت في وقت سابق نداءً للمطالبة بالمرور الآمن لقافلة من سيارات الإسعاف تحمل مصابين ومرضى من المستشفى، في محاولة للحد من الضغط على المستشفى الذي تجاوز سعته الاستيعابية للمرضى بكثير إضافة إلى آلاف النازحين الذين اتخذوا منه ملجأً.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه جرى الإبلاغ عن هجومين آخرين في اليوم نفسه في مستشفى القدس أسفرا عن إصابة ما لا يقل عن 21 شخصاً، إضافة إلى هجوم آخر بالقرب من المستشفى الإندونيسي.

المستشفى الإندونيسي قطاع غزة غزة إسرائيل منظمة الصحة العالمية

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