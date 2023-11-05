رحاب الفخراني: تجهيز 1000 طن مواد غذائية مساعدات لأهالي غزة

قالت الدكتورة رحاب الفخرانى، عضو مجلس أمناء القبائل والعائلات المصرية، أن للإعلام فى مصر دور كبير في تشجيع مؤسسات المجتمع المدني للتبرع لأهالي غزة.

وأوضحت رحاب الفخراني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى"، أن قطاع غزة يمر بظروف كارثية على كافة المستويات، منها الطبية بسبب خروج العديد من المستشفيات عن العمل.



وأشارت رحاب الفخرانى، إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تجهيز حوالي 1000 طن من المواد الغذائية و 20 ألف قطعة ملابس .

وكان قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن المصابين الذين وصلوا من قطاع غزة يشعرون بالتقدير والعرفان تجاه الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأكد حسام عبد الغفار، أن جميع الذين وصلوا من قطاع غزة توجهوا بالشكر والثناء للدولة المصرية وشعبها.