حياة كريمة: الأسر المصرية البسيطة التي كانت تتلقى المساعدة تطالبنا بتوجيهها لغزة

قالت منى فخرى المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أنه يتم التنويع فى المساعدات المقدمة لأهالي قطاع غزة .

وأوضحت منى فخرى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى" أن المؤسسة تلمس احتياجات المواطنين فى قطاع غزة، معقبة:" ديما نراهن على جدعنة المصريين".

حياة كريمة



وأكدت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة قائلة:" أما بننزل فى القرى المصرية عشان نساعدهم، بنلاقيهم هم اللى بيطلبوا المساعدة لأهالي غزة".

وكان قال الدكتور حسام عبدالغفار،المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن المصابين الذين وصلوا من قطاع غزة يشعرون بالتقدير والعرفان تجاه الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأكد حسام عبد الغفار،أن جميع الذين وصلوا من قطاع غزة توجهوا بالشكر والثناء للدولة المصرية وشعبها.