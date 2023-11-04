متحدث الصحة: المصابون من قطاع غزة يشعرون بالعرفان والتقدير تجاه الرئيس السيسي

قال الدكتور حسام عبدالغفار،المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن حالات المصابين الذين وصلوا من قطاع غزة يشعرون بالتقدير والعرفان تجاه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد حسام عبد الغفار،خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" أن جميع الذين وصلوا من قطاع غزة توجهوا بالشكر والثناء للدولة المصرية وشعبها.

إصابات بحروق

وكان أوضح متحدث الصحة أن توجد حالات إصابات عالية الخطورة،وهناك إصابات بحروق بنسب مرتفعة وبتر وكسور بالعمود الفقري والجمجمة.



وتابع: هناك حالات مصابة بشظايا في أجزاء حساسة من المخ مما أدى إلى عدم القدرة على الحركة، مؤكدا أن كل هذه الحالات يتم تقديم الخدمة الصحية لها في مستشفيات شمال سيناء.