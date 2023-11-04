الهلال الأحمر بـ سيناء: استقرار حالة 80 مصابا تم استقبالهم من غزة

قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بـ سيناء، أنه منذ يوم 7 أكتوبر بداية الحرب على قطاع غزة تم الاستعداد على اعلى المستويات لإنقاذ اشقائنا الفلسطينيين.

أوضح خالد زايد، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" انه الهلال الأحمر المصرى قدم 2 طن من المستلزمات الطبية للهلال الأحمر الفلسطيني يوم 8 اكتوبر.

استقبال 80 مصابا

وأضاف رئيس فرع الهلال الأحمر بـ سيناء، انه تم استقبال 80 مصابا من قطاع غزة وتم توزيعهم على المستشفيات فى شمال سيناء، وتم تسكين ذوي المصابين فى أماكن للإقامة.

وأشار رئيس فرع الهلال الأحمر بـ سيناء إلى أنه بجانب الرعاية الصحية للمصابين وذويهم يتم تقديم الرعاية الإجتماعية والنفسية، لافتا إلى أن حالة المصابين أصبحت مستقرة .