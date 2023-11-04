الجمعيات الأهلية: 50 شاحنة تتوجه يوميا لقطاع غزة محملة بالمستلزمات الطبية والغذائية

أكد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن القوافل الغذائية مقسمة علي مرحلتين المرحلة توجهت إلي أهالي غزة وكانت عبارة عن 6000 طن من المساعدات أما المرحلة الثانية ستكون عبارة عن جسر بري.

أوضح عبد القوى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أن المرحلة الثانية تشمل أيضا دخول 50 شاحنة يوميًا محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمياه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

أكد على الجهود المبذولة على مدار الساعة لضمان وصول أكبر كمية من المساعدات، مع التركيز على المستلزمات الطبية والمحاليل والأدوية الضرورية، بالإضافة إلى توفير الغذاء والبطانيات والملابس، خاصة مع اقتراب موجات البرد.



