باحث: العليات العسكرية الإسرائيلية في غزة لن تنتهي.. فيديو

أكد العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، أن إسرائيل حتى الآن لم تصل لأي هدف.

وأضاف الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، خلال استضافته عبر فضائية "أون إي": "أتوقع خلال الفترة المقبلة ازدياد وتيرة العمليات البرية والقصف داخل قطاع غزة".

وأشار العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، إلى أن إسرائيل لم تحقق أهداف جوهرية حتى الآن، وما يقال إسرائيليا أنه تم ضبط مجموعة من مخازن الذخيرة هذا ليس هدفا جوهريا.

وأوضح أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار لأن حالة الحرب أعلنت بقرار من مجلس الحرب الإسرائيلي، وأتوقع أن تكون الهدنة الإنسانية في جنوب القطاع ووسط القطاع وليست في الشمال، والعليات العسكرية شمال غزة لن تنتهي".