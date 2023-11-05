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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مسؤول أممي: قرارات إدانة إسرائيل غير ملزمة ولها تأثير في المجتمع الدولي

الدكتور هيثم أبو
الدكتور هيثم أبو سعيد

قال الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إنه جرى تدوين كل الوثائق التي وصلت بشأن ما يحدث في غزة، والمجلس يحقق في جرائم إسرائيل منذ عام 2018 وأنه بطبيعة الحال الإجراءات الدولية تكون بطيئة في الأحوال العادية لكنها مؤثرة في المجتمع الدولي وتكون بطيئة في العادة.

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وأضاف خلال لقاء عبر تطبيق سكايب ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة ON، أنه حتى الآن لا يوجد أي دولة تقدمت للجنائية الدولية أو مجلس حقوق الإنسان بشأن ما يحدث في غزة، وأنه في حال تقدم أي دولة بطلب محاسبة إسرائيل سنعقد المجلس خلال 48 ساعة.


وتابع: "إسرائيل تريد رعب أهالي غزة لكي يتم مخطط التهجير، وفلسطين لم تقدم طلب لانعقاد اجتماع طارئ بشأن غزة، والمجموعتان العربية والإسلامية لم يتقدما بأي طلب لمحاسبة إسرائيل.

وأشار إلى أن البرلمان الكويتي طلب القيام بما يلزم بتقديم شكوى لدى الجنائية الدولية بشأن ما يحدث في غزة.


وأتم: "قرارات إدانة إسرائيل غير ملزمة، ولكن لها تأثير في المجتمع الدولي، واعتراض إسرائيل وحلفاؤها لا يغير شيئا في إدانتها بالجرائم ولا يوجد من الأساس فيتو قد يجري استخدامه ضد أي إجراءات لدينا".

إسرائيل

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