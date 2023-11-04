علق الكاتب والمفكر السياسي عبد المنعم سعيد، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال عبد المنعم سعيد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يجب أن يتم التحرك في اتجاه السلام لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأضاف عبد المنعم سعيد :" نتائج المعركة الحالية بين الإسرائيليين والفلسطينيين مهمة لأن كلا الطرفين وضعوا في المعركة أرصدة كبيرة لتحقيق أهداف محددة".

وتابع عبد المنعم سعيد :" إسرائيل فقدت جنودا في حربها على غزة خاصة مع بداية التوغل البري وذلك يؤثر على الداخل الإسرائيلي بشكل كبير ".