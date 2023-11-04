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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال ينكر استهداف مدرسة تابعة لـ الأونروا في غزة

قصف جباليا
قصف جباليا

زعم الجيش الإسرائيلي، أنه “لم يستهدف” مدرسة ترعاها الأمم المتحدة في غزة، والتي تعرضت لقصف جوي، يوم الخميس الماضي، لكنه قال إن: الانفجار ربما كان نتيجة نيران إسرائيلية استهدفت هدفًا آخر قريبًا.

وقُتل أكثر من 20 شخصًا لجأوا إلى مدرسة جباليا الابتدائية، التي تديرها الأمم المتحدة، في غارة إسرائيلية، الخميس، وفقًا لرئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وهي وكالة الإغاثة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة.

وردا على سؤال لشبكة CNN حول الغارة، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت: 'تم تلقي تقرير يفيد بإصابة مدرسة". 

ووفقا لتحقيق أولي، لم يستهدف الجيش الإسرائيلي الموقع، لكن الانفجار، ربما كان نتيجة نيران جيش الدفاع الإسرائيلي'. استهدفت هدفا آخر، وملابسات الحادث قيد المراجعة'.

وقال فيليب لازاريني، مدير الأونروا، لشبكة CNN، كريستيان أمانبور، يوم الخميس، إن ثلاثًا من مدارس الوكالة الأخرى تعرضت أيضًا للضربات.

وردا على أسئلة حول تلك الضربات، قال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN: 'بناء على المراجعة الأولية، فإن الجيش الإسرائيلي ليس على علم بأي نشاط عسكري قامت به قواتنا في محيط الموقع المذكور'.

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