رايحة على المقبرة.. سؤال يكسر القلب لطفلة خرجت من تحت أنقاض غزة

فوق أنقاض مباني المدنيين الفلسطينين التي قصفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي حمل مجموعة من الشباب طفلة مصابة جراء القصف على رافعة سيارة إسعاف.

المشهد أوحى للطفلة بأنها جثة يحملها من حولها إلى المقبرة حيث قُصف عليها بيتها وظلت تحت الأنقاض التي أخرجها الشباب من تحتها".

غزة اليوم

“أنا رايحة على المقبرة؟” سؤال يكسر القلب من قبل الطفلة التي بدل الاحتلال الإسرائيلي حياتها والآلاف الأطفال في غزة رأسًا على عقب دون أي اعتبارات إنسانية.

استطعات احدي الكاميرات الفلسطينية توثيق سؤال الطفلة المبكي بالتزامن مع تطورات أوضاع قطاع غزة الذي يعاني منذ أكثر من 28 يومًا من تصعديات غاشمة لقوات الاحتلال.

وما كان من رد الشباب الفلسطيني على الطفلة: “لا يا عمو، هذا إنعاش، انت زي القمر، ما شاء الله عليكي، انت زي القمر، حسبي الله عليهم”.