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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تخصص في النقد الأجنبي| قرار عاجل ضد شخص غسل 10 ملايين جنيه

صدى البلد

استعجلت نيابة الأموال العامة، تحريات المباحث الخاصة بعاطل لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الإسكندرية، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

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وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل- له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية)؛ لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطا إجراميا فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. 

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وكشفت التحقيقات عن محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس نشاط تجارى – شراء السيارات)، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ  10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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